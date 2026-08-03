# Gurile nesimțite bârfesc că în zilele următoare, în Sălaj se va vorbi în limba bătrână. A apărut zvonul că un dac liber și bătrân va vizita tărâmul pălincii. Oare cum i se spune la pălincă în limba bătrână?

# Tăt ni se spune să nu folosim apa de la robinet pentru a ne uda grădinile. Dar oare spălătoriile auto de unde folosesc apă? Au fântâni, puțuri, au săpat? Doar ne întrebăm, nu dăm cu parul.

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu