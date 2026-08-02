Tineri sălăjeni răniți într-un accident în județul Cluj

Duminică, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe DN1C, în localitatea Cățcău, în care au fost implicate două autoturisme. Un bărbat de 45 de ani, din județul Maramureș, ar fi efectuat o manevră de depășire neregulamentară, intrând în coliziune cu un autoturism condus de un tânăr de 27 de ani, care ar fi efectuat un viraj la stânga fără a se asigura corespunzător.

În urma impactului, ambele autovehicule au fost proiectate în șanț. Accidentul s-a soldat cu rănirea tânărului de 27 de ani și a doi pasageri din autoturismul acestuia, ambii în vârstă de 25 de ani, care au fost preluați de echipajele medicale.

Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

M. S.