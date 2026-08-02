Tiberiu Păușan, printre câștigătorii Raliului „Drumul Vinului”

În județele Bihor și Sălaj, pe o distanță de 377 de km., a avut loc vineri și sâmbătă Raliul „Drumul Vinului” de regularitate pentru vehicule istorice, a treia etapă din campionatul național. Au participat 48 echipaje din Austria, Germania, Ungaria și România. Prima zi de competiție s-a desfășurat pe traseul Oradea-Marghita-Camăr-Șimleu Silvaniei, cu oprire și vizitare la podgoria Silvania a cramei și a liniei de îmbuteliere, apoi a continuat traseul spre Vadul Crișului, trecând prin Plopiș și Făget, coborând până la Borod, apoi finișul primei zile la Oradea. A doua zi s-a plecat din Oradea spre Ianca, vizitând crama Corbut, apoi finalul la Oradea, în centru, unde a avut loc o mică expoziție. Cea mai veche mașină participantă a fost un Moriss Minor, fabricată în anul 1956.

Din județul nostru a participat Tiberiu Păușan, cu un Volvo Amazon 121, fabricat în anul 1966. Tiberiu a obținut locurile 1 și 2 la categoria „tradițional” (măsurarea vitezei medii și a timpului fără un echipament special atașat la mașina, numai cu calcul matematic) și locul 15 în clasamentul general (din 48 de echipe).