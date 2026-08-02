În județele Bihor și Sălaj, pe o distanță de 377 de km., a avut loc vineri și sâmbătă Raliul „Drumul Vinului” de regularitate pentru vehicule istorice, a treia etapă din campionatul național. Au participat 48 echipaje din Austria, Germania, Ungaria și România. Prima zi de competiție s-a desfășurat pe traseul Oradea-Marghita-Camăr-Șimleu Silvaniei, cu oprire și vizitare la podgoria Silvania a cramei și a liniei de îmbuteliere, apoi a continuat traseul spre Vadul Crișului, trecând prin Plopiș și Făget, coborând până la Borod, apoi finișul primei zile la Oradea. A doua zi s-a plecat din Oradea spre Ianca, vizitând crama Corbut, apoi finalul la Oradea, în centru, unde a avut loc o mică expoziție. Cea mai veche mașină participantă a fost un Moriss Minor, fabricată în anul 1956.
Din județul nostru a participat Tiberiu Păușan, cu un Volvo Amazon 121, fabricat în anul 1966. Tiberiu a obținut locurile 1 și 2 la categoria „tradițional” (măsurarea vitezei medii și a timpului fără un echipament special atașat la mașina, numai cu calcul matematic) și locul 15 în clasamentul general (din 48 de echipe).
M. S.
One Thought to “Tiberiu Păușan, printre câștigătorii Raliului „Drumul Vinului””
[…] Tiberiu Păușan, printre câștigătorii Raliului „Drumul Vinului” apare prima dată în Magazin […]