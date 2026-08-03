Nu avem guvern. Și ce dacă!

Daniel Mureşan

Nu avem guvern. Cui îi pasă! Partidele sunt în plină campanie electorală, pentru alegeri anticipate sau la termen. Țara? Nu contează! Cuplarea partidelor la banul public, atât contează. Faza cu negocierile este doar o piesă de teatru pentru românii care încă mai cred în onestitatea politicienilor. Și s-a mai dus un mit: PSD-ul nu mai are suficienți „oameni de bine” care să ajute la instalarea noului guvern.

Nu avem guvern. Cui îi pasă! România a devenit o țară a absurdului în care se vorbește despre dezbateri și alte trăznăi. Se contorizează fântânile, francezii au adus seceta, ucrainienii trimit drone cu inscripții rusești. Mai vreți? Mai credeți? Până când vine noul guvern, oastea rărită a auriștilor este admirabil de generoasă cu scenariile (doar că multe dintre ele sunt proaste). Subiectele serioase sunt scoase din prim-plan, nu care cumva ca electoratul să constate adevărul vorbelor populare „pleacă ai noștri, vin ai noștri….”

Nu avem guvern. Ei, și? În afara unor propuneri de premier de tot râsul, restul e un teatru absurd în care trăim de zeci de ani. Trăim în această țară și se anunță, din nou, o iarnă grea. O amenințare ce vine an de an, doar-doar românii uită de politică. Oricum, poporul s-a obișnuit să o ducă mai bine, așa că orice amenințare sună ca o catastrofă.

Avem un președinte! Serios? Un președinte care aproape că s-a declarat încălecat de sistem, care s-a declarat neputincios în fața CSM și care tremură la vestea suspendării. Un președinte care a câștigat cu un discurs de care a uitat, un președinte de care, probabil, ne va fi tot mai ușor să ne putem lipsi.