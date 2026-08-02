10 oameni cumulează 47 de funcţii în 16 companii de stat din energie

Oana Gheorghiu a publicat date despre cumulul de funcţii în companiile de stat din energie, arătând că aceiaşi 10 oameni deţin 47 de funcţii în 16 companii diferite, în diverse roluri, cumulând venituri lunare de peste 75.000 de lei din două consilii de administraţie şi o funcţie executivă de director, potrivit unei postări publicate pe pagina sa de Facebook.

Gheorghiu a precizat că, dacă analiza este extinsă, aceiaşi 25 de oameni deţin 77 din 288 de mandate active, iar odată ce Ilie Bolojan a preluat conducerea interimară a Ministerului Energiei, aceste date sunt acum accesibile, a transmis sursa citată.

Vicepreşedintele PNL a subliniat că problema constă în scăpările legislative care permit ca astfel de situaţii să se întâmple, deoarece plafonul de cumul de 2 mandate se aplică doar pentru mandatele de consiliu de administraţie şi de supraveghere, în timp ce funcţiile de director general sau membru în directorat sunt o categorie separată, care nu intră la număr, conform informaţiilor distribuite.

Oana Gheorghiu a explicat că unele societăţi-satelit sunt structurate ca SPV-uri cu până la 50% capital de stat, sub pragul care ar declanşa obligaţiile de plafon şi transparenţă stabilite prin OUG nr. 109/2011, iar Legea nr. 158/2025 a rezolvat o parte din problemă, făcând mai uşoară revocarea celor care nu se aliniază la noile plafoane de remuneraţie, dar revocarea pentru performanţă slabă rămâne o chestiune de clauze contractuale, a precizat sursa citată.

„Reforma reală nu înseamnă doar legi noi, ci să închizi portiţele care au permis abuzuri vreme de ani de zile. Trebuie să oprim risipa din companiile de stat”, a încheiat Oana Gheorghiu, potrivit postării publicate pe Facebook.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro