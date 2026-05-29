# Mno, începe să miroasă a sărăcie. Gurile rele zic că tot mai multe magazine de pe bulevard ajung să pună lacăt pe poartă din cauza lipsei de cumpărători. Spațiile rămân goale și prăfuite. Nu este posibil așa ceva, Sălajul este în plină dezvoltare, în plin avânt muncitoresc.

# Scandal cu iz de tuns copaci pe lângă prefectură. Băi, nene, să vezi tu ieri vorbe grele, înjurături, nervi și vorbe tari între niște băieți puși pe tuns pomi. Nu știm ce făceau, ce nu le-a convenit, dar este clar că tare s-au sfădit. Până și jendarii au apărut, chiar și poliția loco. Oameni, tundeți copacii, lăsați sfada la o parte.

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu