Power FM, noul post de radio local

Echipa noului post de radio local din Zalău, Power FM, a fost prezentată astăzi într-o atmosferă de sărbătoare. Evenimentul a avut loc în sediul radioului, spațiu situat la etajul pieței agroalimentare din zona centrală a municipiului Zalău. Momentul a fost deschis de proprietarul psotului de radio, zălăuanul Szenasi Lorand, un antreprenor cu decenii de experiență în afaceri de profil.

Deschiderea acestui post de radio este pentru Lorand un vis devenit realitate, iar dorința sa este ca acest radio să devină vocea zălăuanilor. La eveniment au participat oficialii Primăriei Zalău, Consiliului Județean Sălaj, dar și directorii și managerii altor instituții publice. Postul va emite pe frecvența 90,8 MHz. Felicitări și mult succes tuturor celor care fac parte din echipa Power FM!