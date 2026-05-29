Tensiunile politice continuă la Nușfalău

Tensiunile politice din comuna Nușfalău continuă pe tema adoptării bugetului local, în contextul conflictului dintre primarul independent Mate Radu și majoritatea formată din consilierii UDMR.

În acest context, un fost candidat la funcția de primar al comunei, la alegerile locale din 2020, a transmis un mesaj public după ce a participat, în ultimele zile, la ședințele Consiliului Local dedicate dezbaterii bugetului comunei.

Acesta susține că actualele blocaje administrative sunt rezultatul conflictelor politice dintre conducerea Primăriei și majoritatea UDMR din Consiliul Local.

„În 2022, UDMR a intrat în opoziție cu primarul, mai mult, a sabotat constant orice proiect făcut de Radu, cu speranța că în 2024 vor câștiga primăria. Miza este, bineînțeles, bugetul de 23 de milioane de lei pe an”, a declarat acesta.

Fostul candidat afirmă că, deși nu a participat la alegerile locale din 2024, l-a susținut pe actualul edil, însă după scrutin majoritatea în Consiliul Local a fost câștigată de UDMR.

„De atunci blocajul este și mai mare și s-a întețit și mai tare lupta pentru putere. Viceprimarul UDMR se comportă ca un primar, majoritatea sabotează orice demers, orice dezvoltare care vine din partea primarului”, a mai transmis acesta.

Totodată, el explică de ce a decis să participe la ședințele privind bugetul local.

„Mie îmi pasă de Nușfalău. Aici m-am născut, aici mi-au îndreptat primii pași profesorii, aici am investit după ce m-am întors din Italia. Aici sunt acasă. Aici plătesc taxe și impozite”, a declarat fostul candidat.

Acesta spune că ședințele recente au reprezentat, în opinia sa, primele dezbateri reale privind bugetul comunei.

„Mă bucur că am reușit până la urmă să vedem o dezbatere așa cum trebuie, cu primarul care prezintă și explică bugetul, nu să asistăm la un monolog al președintelui de ședință”, a afirmat el.

În mesajul public, acesta mai susține că unele amendamente propuse în cadrul dezbaterilor ar conține „lucruri și propuneri ilegale”, iar în anumite cazuri consilierii locali „se află în conflict de interese”.

Pe lângă disputa politică privind bugetul, fostul candidat afirmă că ar fi fost vizat și de o sesizare către Poliția din Nușfalău, formulată de președintele UDMR Nușfalău, care l-ar fi acuzat de manipulare.

„Nu vreau să comentez șantajul și atacul viceprimarului la adresa mea, este o pierdere de vreme. Iar dacă îi e frică de ce poate să spună un cetățean la adresa lui, nu ar trebui să fie în serviciul public”, a transmis acesta.

În finalul mesajului său, fostul candidat a lansat și un atac direct la adresa organizației locale UDMR: „Hai Nușfalău, rușine RMDSZ pentru felul în care faceți politică la Nușfalău!”.