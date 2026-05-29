În Zalău, stații noi pentru încărcarea autobuzelor electrice

A fost efectuată recepția a 20 de stații de încărcare lente pentru autobuze electrice, aferente contractului de furnizare încheiat în vederea modernizării transportului public de persoane din municipiu. Stațiile de încărcare recepționate fac parte din contractul de finanțare pentru implementarea proiectului „Achiziția de autobuze electrice în zona periurbană a municipiului Zalău”, finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență, etapa I. În cadrul acestui proiect, compania câștigătoare a licitației a livrat 20 de autobuze electrice, care au fost deja recepționate, precum și cele 20 stații de încărcare lente și 5 stații de încărcare rapide. Stațiile de încărcare lente au fost montate în noua autobază secundară, aflată în proces de amenajare pe bulevardul Mihai Viteazul.

