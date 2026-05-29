Fizioterapeuți din Zalău, pe scena Congresului Național de la Brașov

În perioada 22–24 mai 2026, Brașovul a găzduit cea de-a IX-a ediție a Congresului Național de Fizioterapie, cel mai important eveniment științific al anului în acest domeniu, organizat de Colegiul Fizioterapeuților din România (CFZRO). Zalăul a fost reprezentat la acest eveniment de Bogdan Vereș, fizioterapeut și fondator al clinicii KINEDBO, care a adus experiența acumulată la nivel local în fața colegilor din întreaga țară.

Evenimentul de o anvergură impresionantă a reunit peste 300 de specialiști în format fizic și peste 1.500 de participanți online, conectând experți naționali și internaționali în jurul celor mai noi ghiduri de practică și inovații din domeniu.

Bogdan Vereș a avut un rol dublu în cadrul congresului, fiind invitat atât în calitate de lector, cât și ca moderator (facilitator) al sesiunilor științifice. În cadrul prezentării sale, acesta a abordat o temă de maxim interes pentru viitorul sistemului de sănătate: competențele fizioterapeuților. Din această postură, a evidențiat importanța clarificării și extinderii rolului pe care fizioterapeutul modern îl are în echipa multidisciplinară, totul în aliniere cu standardele și reglementările europene.

Prezența ca moderator la un asemenea nivel confirmă recunoașterea profesională de care se bucură specialiștii din județul nostru în fața întregii comunități medicale din România.

„Calitate în sănătate și în localitățile mici”

Pe lângă validarea academică, participarea la astfel de congrese are un impact direct asupra comunității din Zalău. Tehnicile avansate și ghidurile clinice discutate la Brașov sunt deja implementate în practica zilnică, pacienții locali beneficiind de tratamente la aceleași standarde ca în marile clinici europene sau universitare.

„Este o onoare să reprezentăm Zalăul și să arătăm că serviciile medicale de top nu sunt doar apanajul centrelor universitare. Această participare este un efort de echipă, de aceea vreau să le mulțumesc colegilor mei de la KINEDBO — Pop Nicole, Milaș Andrei, Gui Ema, Cîmpean Diana și Kui Andrea. Am deplină încredere în ei și în munca minunată pe care o fac cu fiecare pacient în parte.”, a declarat Bogdan Vereș, fondatorul KINEDBO.

Prin această prezență la Congresul Național, echipa din Zalău demonstrează că devotamentul față de educația medicală continuă este cheia pentru ridicarea standardului de îngrijire oferit pacienților de acasă.

M. S.