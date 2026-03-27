# Scumpirile la raftul magazinelor din Sălaj sunt ca în vestul sălbatic. Azi cumperi cu șase lei, iar mâine costă cel puțin șapte lei, că doară s-a scumpit motorina. Dacă nu se scumpea motorina, era de vină curentul. Dacă nu era de vină energia electrică, vina era pusă în cârca gazului. Sus cu prețurile, sus să avem inimile, vorba lui popă cel bătrân.

# Limba bătrână pare cunoscută și înțeleasă de tot mai mulți sălăjeni loco angajați în instituții publice, mai ales în cele rămase ancorate în trecutul bătrânesc. Nu-i bai că unora le place limba bătrână, baiul e să nu ajungem să fie predată ca materie obligatorie în școli.

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu