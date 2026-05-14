Proiect pilot în Zalău. Elevii vor avea la dispoziție noi linii de transport cu autobuzul la școală

Vești bune din zona decizională a municipiului Zalău. Continuă demersurile pentru implementarea proiectului pilot de transport școlar urban, realizat în parteneriat cu Transurbis, firmă aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Zalău. În cadrul unei noi întâlniri de lucru au fost analizate rezultatele chestionarelor aplicate părinților, datele colectate confirmând necesitatea introducerii unor trasee dedicate transportului elevilor. Pe baza informațiilor centralizate, au fost evaluate mai multe variante de trasee pilot pentru elevii care se deplasează către cele trei unități de învățământ aflate în aceeași zonă educațională: Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae” și Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” – din zonele Brădet, Dumbrava Nord, Sărmaș și strada 22 Decembrie, precum și pentru retur.

Proiectul prevede introducerea unor autobuze electrice noi, moderne, de capacitate redusă, destinate exclusiv transportului elevilor incluși în programul pilot. Acestea vor circula pe trasee și în intervale orare corelate cu programul unităților de învățământ. Pentru creșterea gradului de siguranță, fiecare autobuz va avea în echipa de transport un controlor dedicat sau un agent al Poliției Locale, responsabili de supravegherea elevilor pe durata deplasării.

În perioada următoare vor fi stabilite variantele finale de trasee și măsurile logistice necesare implementării proiectului, astfel încât, începând cu anul școlar 2026-2027, elevii să beneficieze de un sistem de transport dedicat, sigur și eficient. Părinții pot transmite în continuare propuneri, completări sau observații prin intermediul conducerii unităților de învățământ, acestea urmând să fie analizate în etapa finală de configurare a traseelor și programului de transport. Prin acest proiect se urmărește fluidizarea traficului în zona unităților de învățământ, reducerea aglomerației din intervalele orare de vârf și creșterea siguranței elevilor, prin dezvoltarea unui serviciu de transport public adaptat nevoilor comunității locale.