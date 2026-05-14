Scandal cu lovituri între două femei din Almașu. Una dintre ele a fost transportată la spital

Un conflict violent a avut loc zilele trecute în localitatea sălăjeană Almașu. Marți, în jurul prânzului, două femei s-au luat la ceartă, iar de la jigniri, conflictul a escaladat și s-a ajuns chiar și la lovituri.

Polițiștii din Sânmihaiu Almașului au fost sesizați printr-un apel la 112, iar ajunși la fața locului au descoperit că între cele două femei, în vârstă de 52 și 31 de ani, ambele din comuna Almașu, ar fi existat neînțelegeri mai vechi, care au stat la baza conflictului.

Scenele au avut loc în fața unui magazin, iar la fața locului a ajuns și un echipaj medical. Femeia de 52 de ani a fost transportată la spital pentru a primi îngrijiri medicale.

Cele două femei au refuzat emiterea unor ordine de protecție provizorii, fiindu-le înmânate formulare pentru a se putea adresa instanței de judecată.

Ambele femei au depus plângere prealabilă, în cauză fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul și dispunerea măsurilor legale care se impun.

Imagine cu rol ilustrativ.