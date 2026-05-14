Experiență educațională și spirituală în cadrul mobilității Erasmus+ din Antakya, Hatay, Turcia

În perioada 4–8 mai 2026, Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae” – structura Școala Gimnazială „Iuliu Maniu” Zalău a participat la cea de-a doua mobilitate internațională din cadrul proiectului Erasmus+ „Democratic School Approach: Participatory and Fair Education Model”, desfășurată la Școala 23 Temmuz din Antakya, Hatay, Turcia.

În calitate de coordonator al proiectului, am participat alături de domnul director pr. Călin Ciurbe, de părintele duhovnic al liceului, Ierom. Efrem Crișan, precum și de doamna învățătoare Poteraș Andreea, reprezentând instituția noastră într-un context internațional dedicat colaborării, dialogului și schimbului de bune practici educaționale.

Alături de partenerii din Portugalia, Letonia și Turcia, am avut oportunitatea de a lua parte la activități educaționale, culturale și de colaborare care au pus în valoare importanța dialogului, a participării active și a respectului reciproc în educație, având ca obiectiv promovarea educației democratice, a participării active și a utilizării instrumentelor digitale moderne în procesul educațional.

Această experiență a reprezentat nu doar o oportunitate de dezvoltare profesională și schimb de bune practici educaționale, ci și un prilej de reflecție asupra valorilor umane, spirituale și culturale care apropie comunitățile europene prin educație, dialog și respect reciproc.

Într-o lume în care educația este chemată să formeze nu doar competențe, ci și caractere, întâlnirile și activitățile desfășurate în cadrul proiectului au evidențiat importanța unei școli construite pe colaborare, empatie și responsabilitate.

Faptul că această mobilitate s-a desfășurat în Antakya, locul natal al Sfântului Ioan Gură de Aur, a oferit întregii experiențe o dimensiune aparte. Într-un spațiu încărcat de istorie și spiritualitate, am simțit mai profund importanța educației realizate cu responsabilitate, blândețe și dragoste față de aproapele. Cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur – „Educația copiilor este cea mai mare responsabilitate și cea mai frumoasă artă” – au însoțit simbolic întreaga noastră activitate și au evidențiat rolul esențial al școlii în formarea caracterului și a valorilor autentice.

Pe parcursul celor cinci zile, am participat la workshop-uri, sesiuni interactive și activități colaborative dedicate utilizării tehnologiei în educație, într-un context internațional bazat pe colaborare, deschidere și dorința comună de a construi o școală modernă, democratică și apropiată de nevoile elevilor. Au fost prezentate exemple de bune practici europene și au fost explorate platforme digitale precum Padlet, Kahoot, Miro și Mentimeter, utilizate pentru stimularea implicării elevilor în activitățile școlare și în procesul decizional.

Un moment important al mobilității l-a reprezentat simularea unei „Digital Student Assembly”, activitate prin care am analizat modalități concrete de dezvoltare a spiritului democratic în școală și de implicare activă a elevilor în viața comunității educaționale. Aceste activități au evidențiat importanța responsabilității, a dialogului și a respectului reciproc în formarea tinerilor.

Programul educațional a fost completat de activități culturale și vizite la obiective reprezentative ale regiunii Hatay, experiențe care au avut o profundă dimensiune spirituală și interculturală.

Aceste momente ne-au oferit prilejul de a descoperi locuri încărcate de istorie, credință și tradiție, în care trecutul și spiritualitatea continuă să fie prezente în viața comunității.

Vizitarea Bisericii Sfântul Petru (St. Pierre Kilisesi), considerată cea mai veche biserică creștină din lume, precum și descoperirea patrimoniului religios și cultural al regiunii au oferit momente profunde de reflecție, recunoștință și apropiere sufletească de rădăcinile creștinismului. Pentru noi, ca reprezentanți ai unei instituții de învățământ ortodox, acest moment a avut o încărcătură spirituală aparte și a evidențiat importanța păstrării credinței, a valorilor și a identității spirituale în educație.

Totodată, vizitarea Moscheii Habib-i Neccar (Habib-i Neccar Camii), a Muzeului de Arhitectură și a centrului M² STEAM ne-a oferit posibilitatea de a descoperi diversitatea culturală, istorică și educațională a regiunii Hatay. La Samandağ, am avut bucuria de a vizita Arborele lui Moise (Musa Ağacı), unul dintre simbolurile naturale și spirituale ale locului. În apropierea acestuia am gustat apa din „Izvorul Vieții”, moment trăit cu emoție și recunoștință, ca simbol al continuității, al binecuvântării și al legăturii dintre om, natură și credință.

În aceste locuri încărcate de istorie am înțeles încă o dată că educația adevărată nu înseamnă doar transmitere de informații, ci și formare sufletească, dialog și cultivarea respectului față de oameni și valori.

Participarea la această mobilitate Erasmus+ a reprezentat pentru mine, ca profesor și coordonator de proiect al Liceului Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău și pentru colegii mei, o experiență valoroasă de învățare, colaborare și dezvoltare profesională, dar și o oportunitate de a înțelege mai profund importanța educației realizate în spiritul dialogului, al respectului și al valorilor creștine.

Întâlnirea cu oameni din culturi diferite, descoperirea patrimoniului spiritual și istoric al regiunii Hatay și colaborarea într-un cadru european au demonstrat încă o dată că educația are puterea de a apropia oameni, comunități și valori.

La finalul mobilității, am avut binecuvântarea de a vizita Hagia Sophia (Ayasofya Camii) din Istanbul, unul dintre cele mai importante simboluri ale creștinătății și ale patrimoniului spiritual universal. Acest moment a încheiat într-un mod profund întreaga experiență Erasmus+, oferindu-ne prilejul de reflecție asupra legăturii dintre educație, cultură, credință și identitate.

Cuvintele Sfântului Isaac Sirul – „Sufletul care iubește pe Dumnezeu iubește întreaga lume” – au oferit parcă un sens aparte întregii experiențe trăite în aceste locuri încărcate de istorie, cultură și spiritualitate. În contextul acestei mobilități, am înțeles mai profund că educația autentică trebuie să formeze nu doar oameni bine pregătiți profesional, ci și suflete capabile de iubire, responsabilitate și deschidere față de aproapele.

Toate aceste experiențe au oferit întregii mobilități o dimensiune profund umană și spirituală, transformând întâlnirile și activitățile desfășurate într-un adevărat prilej de reflecție și apropiere între oameni și valori.

Această mobilitate Erasmus+ a fost pentru noi nu doar un schimb educațional, ci și o experiență de suflet, care ne-a reamintit că adevărata educație se construiește prin lumină, credință, dialog și iubire față de aproapele.

Proiectul continuă să promoveze schimbul de bune practici și dezvoltarea unui model educațional modern, democratic și incluziv, bazat pe cooperare europeană și implicare activă în comunitatea școlară.

Echipa de proiect