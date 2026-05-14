Ianc Paula Ioana, mențiune la Olimpiada Națională de Pregătire Sportivă Teoretică

În perioada 15–18 aprilie, la Brăila s-a desfășurat Olimpiada Națională de Pregătire Sportivă Teoretică – licee, în cadrul căreia elevii care au reprezentat județul Sălaj au obținut rezultate foarte bune. S-a evidențiat în mod deosebit eleva Ianc Paula Ioana, clasa a XI-a, de la Liceul cu Program Sportiv ,,Avram Iancu” Zalău, care a obținut Mențiune, rezultat remarcabil pentru județul nostru.