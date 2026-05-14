Ianc Paula Ioana, mențiune la Olimpiada Națională de Pregătire Sportivă Teoretică

În perioada 15–18 aprilie, la Brăila s-a desfășurat Olimpiada Națională de Pregătire Sportivă Teoretică – licee, în cadrul căreia elevii care au reprezentat județul Sălaj au obținut rezultate foarte bune. S-a evidențiat în mod deosebit eleva Ianc Paula Ioana, clasa a XI-a, de la Liceul cu Program Sportiv ,,Avram Iancu” Zalău, care a obținut Mențiune, rezultat remarcabil pentru județul nostru.
Elevii participanți au fost de la Liceul cu Program Sportiv ,,Avram Iancu” Zalău și au fost pregătiți și coordonați de cadrele didactice ale aceleiași unități de învățământ, după cum urmează:
* Ianc Paula Ioana – clasa a XI-a
* Hodoroga Bianca Ioana – clasa a XII-a (prof. coordonator Muntean Gabriela)
* Vaida Andrei – clasa a X-a
* Debreceni Denisa Martina – clasa a X-a (prof. coordonator Vetișan Ovidiu).
Felicitări elevilor și profesorilor!
M. S.