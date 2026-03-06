# Am avut ocazia să întâlnesc o sălăjeancă, la o vârstă respectabilă. Era tare necăjită de faptul că oamenii ar fi mult mai predispuși la boli, de când cu vaccinul împotriva COVID (știm povestea, marile oculte, alea, alea…). Convins că stimabila urmărea cine știe ce programe antivaccin la TV, s-a documentat atât de bine despre asta, mai ceva decât experții cu studii în domeniu. Tot ea vorbea pe urmă despre baba ei din luna martie, că e în data de 7 și speră să fie vreme bună, da’ de i-a merge bine tăt anul?

# Odată cu zilele acestea tot mai călduroase, au ieșit și ghicoeii, dar și clientela fidelă pe la cârciumele satului. Pare că se umplu iar de vizitatori, încă de la primele ore ale zilei, care se așază pe scaunele obișnuite de lemn, sub umbrelele tipice ale brandurilor de bere, și dă-i să meargă, tati! Așa popor servit bine rar pe lume… Oare lucrează noaptea? Și de dormit când? Un mare mister…

* A se considera pamflet. Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare! Zvonăraşul de serviciu