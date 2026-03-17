Tratamente la cultura de usturoi

Pentru prevenirea și combaterea organismului dăunător: SUILLIA LURIDA (musca usturoiului).

SUILLIA LURIDA (musca usturoiului) – are o singură generație pe an.

Iernează în stadiul de adult în resturile vegetale, sau în bulgarii de pământ, iar primăvară devreme părăsesc locurile de iernare, căutând plantele de usturoi pentru a depune ponta. Ouăle sunt grupate și depuse pe sol în jurul plantelor sau chiar pe frunze.

După eclozare, larvele pătrund în tulpinile de usturoi, fixându-se la baza frunzei centrale, hrănindu-se cu țesutul vegetal, apoi pătrund în bulbi. Plantele stagnează în creștere și prezintă frunze ofilite și îngălbenite. Frunză centrală este răsucită în formă de spirală. Bulbii atacați se înmoaie și putrezesc.

Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare Tr.1, Tr.2 la cultură de usturoi înființată toamna, cu:

BENEVIA – 0,75 l/ha

Tr.2 se repetă la 10 zile folosind:

MOSPILAN 20 SP – 0,2 kg/ha sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Tratamentul se face prin îmbăierea plantelor, astfel încât soluția să ajungă în zona coletului, zona afectată de dăunător.

Pe parcelele pe care s-a făcut tratament nu se vor consumă plantele decât dupa14 zile.

Pentru aderența se va adaugă obligatoriu un adjuvant.

Măsuri alternative de combatere: rotația culturilor, strângerea și distrugerea resturilor vegetale rămase în câmp după recoltare, arături adânci de toamna.

Măsuri durabile: biologice, fizice, mecanice și alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, dacă acestea asigura un control corespunzător al organismelor dăunătoare.

PERIOADA OPTIMĂ DE TRATAMENT: stadiul de 2-3 frunzulițe a culturii

responsabil prognoză și avertizare,

Stana Marius

