Un bărbat și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul cinci al Spitalului Județean

Un pacient de la Spitalul Județean de Urgență din Zalău a căzut luni seara de la etajul cinci al unității medicale. Personalul spitalului a sesizat polițiștii, iar în urma verificărilor s‑a stabilit că bărbatul era internat acolo.

Acestuia i‑au fost acordate imediat îngrijiri medicale, însă, din nefericire, medicii au constatat decesul.

Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Zalău, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău, continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s‑a produs incidentul, fiind deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.