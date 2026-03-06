Unde mergem?

Vineri 6.3.2026

• Film – Miss Moxy, Cinematograful Scala – ora 15.20

• Film – Încă una și mă însor, Cinematograful Scala – ora 16

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Film – Hopperi, Cinematograful Scala – ora 17

• Handbal feminin, meci amical: HC Zalău – Kisvárdai KC, Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” Zalău – ora 17

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 17.30

• Film – Dispariția lui Josef Mengele, Cinematograful Scala – ora 19.05

• Film – Kîzîm, Cinematograful Scala – ora 19.20

• Concert: Blackout, Rock’n Roll Center Zalău – ora 20

• Concert: Sergiu Chirilă and Band, Diesel Music&Sports Pub Zalău – ora 20

Sâmbătă 7.3.2026

• Film – Mireasa!, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30

• Film – Marsupilami: Cum să prinzi o pufoșenie, Cinematograful Scala – ora 15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 15.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 16.30

• Film – Spre nord, Cinematograful Scala – ora 17

• Volei Divizia A1: SCM Zalău – Unirea Dej, Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” – ora 18

• Film – Băieți de oraș: Golden Boyz, Cinematograful Scala – ora 19

• Concert: Sergiu Chirilă and Band, Casa de Cultură din Cehu Silvaniei – ora 19

• Seară de Ziua Femeii: cină delicioasă, vinuri selctate, muzică şi dans, pensiunea Fort Silvan, Camăr nr. 414 – ora 19

• Film – Groenlanda 2: Migrația, Cinematograful Scala – ora 19.20

Duminică 8.3.2026

• Handbal juniori 1: Dinamyc Zalău – LPS Bihorul Oradea, Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” Zalău – ora 12.30

• Film – Cravata galbenă, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30

• Film – Hopperi, Cinematograful Scala – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 15.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30

• Film – Micuța Amélie, Cinematograful Scala – ora 17

• Film – La răscruce de vânturi, Cinematograful Scala – ora 18.20

• Film – Scream 7, Cinematograful Scala – ora 19.15