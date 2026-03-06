Autoritățile din Sălaj analizează fenomenul mamelor minore

Fenomenul mamelor minore a fost adus la masa discuțiilor în rândul autorităților județene. Joi, 5 martie, la sediul Prefecturii Județului Sălaj a avut loc o întâlnire la care au fost prezenți reprezentanți ai mai multor instituții și organizații din Sălaj.

Ședința, prezidată de subprefectul Alexandru Pura, alături de subprefectul județului, Dari Toma, i-a avut prezenți pe Violeta Milaș, director executiv DGASPC Sălaj, Sandu Prodan, primarul comunei Meseșenii de Jos, Radu Buciuman – director executiv DSP Sălaj, Daniela Vlaicu – Crucea Roșie Sălaj, Anca Dragoș – CJRAE Sălaj, Loredana Flonta – IPJ Sălaj, Samuel Fărcaș – președintele organizației Partida Romilor Sălaj, precum și reprezentanți ai Instituției Prefectului – Mircea Ciocian, șef serviciu Monitorizarea serviciilor publice deconcentrate, situații de urgență și afaceri europene, Anca Dejeu și Alin Lăcătuș.

În cadrul întâlnirii a fost analizat „Planul județean integrat de acțiune privind gestionarea fenomenului mamelor minore la nivelul județului Sălaj”, document care propune o abordare coordonată și integrată între instituțiile publice, autoritățile locale și organizațiile implicate.

Discuțiile au vizat stabilirea cadrului de colaborare interinstituțională, identificarea principalelor vulnerabilități și conturarea direcțiilor de acțiune pentru prevenirea și reducerea acestui fenomen.

Sute de sarcini și nașteri în anii precedenți

Datele analizate arată că fenomenul se menține la un nivel ridicat la nivelul județului. În 2024 au fost înregistrate sute de sarcini și nașteri la mame minore, iar în prima jumătate a anului precedent au fost deja raportate alte zeci de sarcini și nașteri. Potrivit autorităților, datele scot la iveală necesitatea unor intervenții coordonate și susținute.

Totodată, specialiștii au evidențiat faptul că fenomenul este asociat în principal cu sărăcia, abandonul școlar, lipsa educației pentru sănătate și accesul limitat la servicii de consiliere, fiind mai frecvent întâlnit în comunitățile vulnerabile din mediul rural.

Mecanisme de prevenție

Prin acest plan de acțiune, instituțiile implicate urmăresc dezvoltarea unor mecanisme de prevenție, informare și sprijin pentru adolescentele aflate în situații de risc, precum și consolidarea cooperării interinstituționale pentru protejarea copiilor și sprijinirea familiilor din comunitățile vulnerabile.