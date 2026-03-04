# Unii sălăjeni sunt atât de implicați în ale politicii, deși probabil sunt infime posibilitățile de a fi funcționari ai statului, cel puțin acum. Unii se visează pe cai mari și dau naștere unei propagande pe grupuri de pe rețelele de socializare din diverse localități din județ, al căror scop ar fi, după cum cred cei mai mulți, acela de informare în comunitate, despre comunitate. Baiu’ e că valul acesta de informații nu are nicio legătură cu aspecte ce țin de local. Unii îl invocă pe Ponta, alții sunt experți în politici externe, Iran, Nicușor Dan și așa mai departe…

# S-a amânat „Miercurea Alarmelor”. Pare că, într-un fel, e bine, întrucât am văzut câțiva sălăjeni tare porniți, convinși că ne pregătește ND de război… Nu știu cum e posibil ca unii să meargă atât de departe cu gândul, dar e trist că am ajuns în punctul de a pune atât de serios la îndoială statul și mesajele clare că suntem în siguranță.

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu