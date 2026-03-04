Brantner derulează campanii de colectare, cu titlu gratuit, a deșeurilor voluminoase provenite din partea abonaților casnici, în trei orașe sălăjene. Dintre acestea se numără mobilier, covoare sau chiar obiecte mari de folosință îndelungată, altele decât echipamente electrice și electronice.

Campaniile de colectare se desfășoară cu durata de o zi în municipiul Zalău, dar și în orașele Jibou și Cehu Silvaniei.

Astfel, la Zalău, campania de colectare are loc joi, 5 martie, în spate la Michelin (Platforma Betonată), lângă Uzina Electrica.

În Jibou, colectarea deșeurilor va avea loc în data de 11 martie, pe strada Garoafelor, lângă Romstal. De asemenea, în Cehu Silvaniei, campania este programată la începutul săptămânii viitoare, în data de 9 martie, la intersecția străzii Păcii cu strada Trandafirilor, în zona BCR, după cum transmite compania.