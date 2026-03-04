Daniel Săuca

De mai bine de patru ani, ne uităm, privim la televizor (ori pe net) războiul din Ucraina. De câteva zile, facem același lucru cu războiul din Iran (mă rog, Orientul Mijlociu). Mă gândeam, așa, contrafactual, ce-ar fi fost dacă în timpul celui de-al doilea război mondial existau televizoare. Să vezi și să nu crezi: „live”-uri de la Stalingrad, comentatori în studio… Războiul (și) ca produs mediatic. Altfel, nu e de șagă.

Râuri, fluvii de opinii, păreri, indignări au curs în on-line despre excursia în Dubai a unui grup de elevi de gimnaziu (!) din Focșani. Eu sunt de partea celor care cred că o asemenea deplasare e o „măgărie” (nu găsesc altă apreciere acum) și chiar dă socoteală despre „nivelul” la care a ajuns o parte a societății și a școlii.

„Aproape 300 de români au ajuns în această dimineață (ieri-n.m.) cu două avioane din Egipt. Majoritatea sunt grupuri de pelerini care au fost nevoiți să-și plătească biletul de întors. (…) au avut foarte multe nemulțumiri vis-a-vis de modul în care situația lor a fost gestionată de autoritățile române. În primul rând, toți au spus la unison că atâta timp cât s-au aflat pe teritoriul Israelului, nici ambasada, nici consulatul și nimeni din autoritățile române nu au luat legătura cu ei și că au fost nevoiți să se descurce pe cont propriu. Apoi, toți sunt nemulțumiți de faptul că au trebuit să plătească din nou biletul de întoarcere către țară, destul de scump, asta în condițiile în care oricum aveau biletele de întoarcere plătite prin agenție și ar fi trebuit să revină la sfârșitul pelerinajului, tot cu cursele Tarom, sâmbătă sau duminică” (tvrinfo.ro). Au dreptate să fie nemulțumiți?

T. Baconschi: „În secolul 20, schisma dintre șiiți și suniți a favorizat dominația occidentală (iudeo-creștină) asupra Orientului Mijlociu. Tot ea explică și avantajoasa competiție dintre puterile regionale islamice: Egipt, Turcia, Arabia Saudită, Iran. Mizând pe contrastul dintre arabi, turci și persani, dar și de respectiva tensiune teologico-politică din comunitatea islamică (umma), puterile europene și mai recent SUA au reușit (cel puțin pe durata Războiului Rece) să protejeze propriile interese strategice în cea mai vascularizată zonă comercială și energetică a planetei” (libertatea.ro). Vor reuși în continuare?