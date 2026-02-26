# E luptă acerbă pentru flacoane și sticle. Să vezi tu la mâncătoarele de flacoane ce coadă e seara, mai că se iau la trântă unii nerăbdători veniți cu sacii plini. Până ieri sau alaltăieri, sticlele erau aruncate la marginea șanțului, dar acum sunt atractive. Banul face ce vrea cu omul.

# Rămânem în zona financiară. Auzim că două bănci cu sedii loco ar urma să pună lacătul, că a început să bată vântul prin birouri și la ghișee. Dapoi nici nu e de mirare la ce dobânzi practică.

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu