Educație rutieră pe înțelesul elevilor zălăuani

Polițiștii rutieri și de ordine publică sălăjeni au desfășurat o activitate educativ-preventivă de educație rutieră la Liceul de Artă „Ioan Sima”, în contextul „Concepției Poliției Române pentru Educație Rutieră 2026”.

Acțiunea a avut loc în 25 februarie, iar elevilor le-au fost prezentate informații esențiale privind traversarea corectă a drumului public și respectarea regulilor de circulație în calitate de pietoni.

De asemenea, au fost discutate recomandări privind deplasarea în siguranță cu trotineta, bicicleta sau rolele, precum și regulile de comportament ale pasagerilor, cu accent pe purtarea centurii de siguranță și importanța siguranței în autovehicule.

Elevii au avut ocazia să își consolideze cunoștințele despre semnalizarea rutieră, înțelegând rolul acesteia în prevenirea accidentelor, precum și regulile pentru pasageri: purtarea centurii de siguranță, comportamentul corect în mijloacele de transport și importanța siguranței în mașină.

Activitatea a avut ca scop conștientizarea faptului că respectarea regulilor de circulație ne protejează viața și contribuie la siguranța tuturor participanților la trafic. În cadrul acestei acțiuni au participat peste 100 de elevi din ciclul primar și 6 cadre didactice.

Printre sfaturile pe care polițiștii sălăjeni le-au adresat elevilor s-au numărat atât informații privind traversarea străzii pe trecerile de pietoni, cu asigurarea corespunzătoare, respectarea semnalelor rutiere, purtarea echipamentelor de protecție atât în calitate de biciclist, cât și de utilizator de trotinetă, dar și recomandări privind evitarea utilizării telefonului mobil sau a purtării căștilor în momentul traversării străzii și nu numai.