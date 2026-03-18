Noi fragmente din haos

Daniel Săuca

Citesc, trăsnit, declarațiile lui Trump: „În plin război cu Iran, Trump dă un ultimatum pentru Cuba. «Fie o eliberez, fie o cuceresc. Aș putea face orice»” (hotnews.ro); „Trump spune că Iranul vrea să negocieze un armistiţiu. «S-ar putea să mai lovim de încă câteva ori, doar de dragul distracției»” (digi24.ro) etc. Citesc, nu chiar trăsnit, din CTP: „Cu ocazia celui de-Al Treilea Război Mondial, Trumpf ar obține un orgasm de cea mai bună calitate” (republica.ro). E clar că nu prinde CTP viză de America… Și, totuși, de ce are loc războiul din Orientul Mijlociu? Tot citesc, tot citesc… „De ce este Iranul atacat? Trump vrea să răstoarne regimul și să încurajeze o lovitură de stat” (mediafax.ro); „Trump a găsit un nou motiv pentru care a atacat Iranul: ar fi izbucnit al Treilea Război Mondial, unul nuclear” (digi24.ro) etc. Ștefan Bratosin: „Dezbaterea cu privire la războiul împotriva Iranului în spațiul public american dezvăluie cristalizarea unei noi ideologii hibride, care îmbină tehno-autoritarismul neo-reacționar și milenarismul religios dominionist. Această convergență, facilitată de miliardari ai tehnologiei precum Peter Thiel și lideri religioși precum Paula White, produce un nou tip de discurs politic în care distrugerea democrației devine o misiune divină, iar războiul este prezentat ca o reparație apocaliptică a sistemului mondial. Războiul este reinterpretat ca o etapă a dramei escatologice. El încetează să mai fie considerat un instrument al puterii, devenind un eveniment util sau chiar necesar împlinirii istoriei divine” (contributors.ro). Interesant, nu? Nici vorbă, aparent, de petrol ori bombe nucleare, în această interpretare. Să închei cu Emil Hurezeanu acest colaj: „Donald Trump a schimbat complet regulile jocului, este cel mai asertiv și mai neconvențional președinte american și lider al lumii democrate. Dar, în doar un an de zile, a reușit să scoată din circuitul istoric doi dictatori și să pună sub tensiune tabla de șah a lumii, inclusiv pe europeni în Uniunea Europeană, făcându-i conștienți de noile pericole. Și el poate fi unul dintre noile pericole” (digi24.ro). Poate fi sau este deja? Între timp, să ținem minte sfaturile șefului OMV la scumpirea carburanților: „Șoferii ar trebui să conducă mai puțin” (antena3.ro). Și mai încet. „Cu soț” sau „fără soț”?…