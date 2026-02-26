O nouă autobază în Zalău pentru autobuzele electrice

Având în vedere contractele semnate pentru cumpărarea a 50 de noi autobuze electrice, au fost începute lucrările pentru amenajarea unei autobaze secundare. Noua autobază este amenajată pe bulevardul Mihai Viteazul, lângă sensul giratoriu cu centura ocolitoare. Echipele sunt în teren și intervin cu lucrări de pregătire a platformelor. Proiectul prevede împrejmuirea terenului, realizarea de copertine pentru parcarea a 40 de autobuze electrice, construirea unei clădiri pentru dispecerat, precum și pregătirea platformelor pentru amplasarea a 44 de stații de încărcare pentru autobuze (40 de stații cu încărcare lentă și 4 stații cu încărcare rapidă).

