Dragobetele este o sărbătoare tradițională românească celebrată anual pe 24 februarie, considerată echivalentul autohton al Zilei Îndrăgostiților. Cu rădăcini adânci în mitologia și folclorul românesc, Dragobetele marchează începutul primăverii și renașterea naturii, fiind o zi dedicată iubirii, veseliei și speranței.

Originea și semnificația sărbătorii

Numele sărbătorii provine de la personajul mitologic Dragobete, considerat fiul Babei Dochia în tradiția populară. El era văzut ca un tânăr chipeș și iubăreț, protector al îndrăgostiților și al păsărilor. În credința populară, în această zi păsările își aleg perechea și încep să-și construiască cuiburile, simbolizând începutul unui nou ciclu al vieții.

Dragobetele nu era doar o sărbătoare a iubirii romantice, ci și una a armoniei dintre om și natură. În satele românești, tinerii participau la diferite ritualuri menite să le aducă noroc în dragoste și să le întărească relațiile.

Tradiții și obiceiuri

În dimineața zilei de 24 februarie, fetele și băieții se adunau în grupuri și mergeau la pădure pentru a culege primele flori de primăvară. La întoarcere, avea loc un obicei numit „zburătoritul”: fetele alergau spre sat, iar băieții le urmăreau. Dacă un băiat prindea fata care îi era dragă și aceasta îl plăcea, îl săruta în văzul tuturor – gest considerat o logodnă simbolică pentru un an.

Se spunea că cei care nu sărbătoresc Dragobetele nu vor avea parte de iubire tot anul. De asemenea, era o zi favorabilă împăcărilor și declarațiilor de dragoste.

Dragobetele în prezent

Deși în ultimele decenii popularitatea Valentine’s Day a crescut și în România, tot mai mulți oameni aleg să celebreze Dragobetele pentru a păstra tradițiile autentice. Sărbătoarea a devenit un simbol al identității culturale românești și o ocazie de a redescoperi obiceiurile strămoșești.

Astăzi, Dragobetele este marcat prin evenimente culturale, târguri tematice și activități dedicate cuplurilor. În esență, rămâne o zi a iubirii curate, a bucuriei și a apropierii dintre oameni.