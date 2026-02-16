# Publicasem în urmă cu ceva vreme o știre despre o femeie prinsă la volan sub influența alcoolului. Nu e de iertat, clar. Însă comentariile au fost pe cinste. Wow. Mirarea mare, cumva citite cu un dezgust, iar ulterior două tinere cititoare mi-au spus că unele au atins coarde sensibile, urmate de o reacție pe măsură: „De-ar fi după bărbați, femeia nu ar avea dreptul nici să mai bea apă, ce să mai spun de alcool. Ea e doar de cratiță și curățenie”. La modul „pe bune”, cred că trăim vremuri în care a consuma din când în când o gură de alcool nu e o tragedie, indiferent de sex… Și e trist când cele mai mari critici ale femeilor sunt chiar femeile.

# A fost organizată la Șimleu, de către o școală, o activitate pe străzi, din ce înțeleg, simbolizând intrarea în Postul Paștelui Catolic. Nici aici nu mă mai surprinde nimic. Nivelul e ceva inimaginabil prin comentariile unei postări, să asociezi chiar și activități culturale și etnice cu politicul și „marile proteste de stradă” pentru măsurile economice adoptate de mai marii statului. Mai nou, politica a ajuns să ne definească aproape orice…

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu