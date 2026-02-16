Infractori silvici, încătușați de polițiștii sălăjeni

În domeniul silvic, polițiștii Inspectoratului Județean de Poliție Sălaj au organizat 14 acțiuni si au executat 2.137 de controale, fiind constatate 352 de infracțiuni. Oamenii legii au aplicat 310 sancțiuni contravenționale, cu amenzi în valoare de peste 990.000 de lei. Totodată, au fost confiscați peste 1.000 de metri cubi de lemne și patru mașini care transportau ilegal material lemnos, dar și 14 motofierăstraie folosite la săvârșirea faptelor, în valoare de peste 95.000 de euro. Un exemplu semnificativ este un control efectuat la depozitele unei firme, în urma căruia au fost constate diferențe între volumul scriptic și cel faptic, de peste 2.000 de metri cubi de lemne, pentru care nu existau documente, în valoare de 2.690.000 de lei. Totodată, s-a stabilit că, firma în cauză ar fi introdus date necorespunzătoare în aplicația SUMAL 2.0 în cazul a 87 de transporturi extracomunitare de material lemnos.

