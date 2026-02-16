Urgența Spitalului Județean din Zalău, solicitată la maxim

Peste 1.100 de persoane au ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Zalău, în perioada 9 – 15 februarie 2026. Instituția medicală a anunțat că aproape 200 de pacienți au prezentat plăgi, fracturi, entorse și alte afecțiuni asociate, iar aproximativ 100 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale din cauza hipertensiunii. Din păcate, alte peste 100 de persoane au fost preluate de medici din cauza infecțiilor respiratorii și peste 80 cu gastrită, gastroduodenită și enterocolită.

