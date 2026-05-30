Festivalul Ideilor Creative a reunit peste 200 de elevi la Șimleu Silvaniei

Șimleul a fost epicentrul ideilor inovative în 29 mai, unde Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” din oraș a fost gazda unei noi ediții de succes a Festivalului Ideilor Creative, un eveniment dedicat excelenței și creativității.

În cadrul celei de-a IX-a ediții au fost înscrise 166 de lucrări pentru șase secțiuni: tehnic, științe, informatică – tehnologia informației și a comunicațiilor, economic, creație literară, dar și arte vizuale.

Potrivit reprezentanților colegiului șimleuan, au luat parte 220 de elevi și 75 de cadre didactice coordonatoare, iar 17 instituții de învățământ din trei județe: Sălaj, Bihor și Cluj au fost implicate. În total, 41 de lucrări au fost premiate pentru originalitate, valoare practică și creativitate.

Premiul special al festivalului „Ideea creativă” a fost obținut de elevul Turcaș Nicholas de la Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” Șimleu Silvaniei.

Numeroși invitați, prezenți la festival

Festivalul s-a bucurat și de prezența primarului orașului Șimleu Silvaniei, Cristian Mihai Lazăr, a experților din cadrul UTCN Cluj-Napoca – Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului, a directorului Enrique Norro Gañón de la I.E.S. Politécnica Jesús Marín, Málaga, Spania, expert invitat în programul Erasmus VET, dar și a doamnei Gloria Martínez García de la IES Mare Nostrum Málaga, Spania, aflată în activitate de job shadowing în liceul de la poalele Măgurii.

„Astfel de contexte educaționale au un rol esențial în dezvoltarea potențialului creativ și aptitudinal al elevilor, oferindu-le oportunitatea de a-și valorifica ideile, de a colabora, de a învăța din experiențe reale și de a interacționa cu specialiști din domenii diverse. Prin participarea la activități interdisciplinare și proiecte inovatoare, elevii își dezvoltă competențele necesare unei societăți moderne bazate pe creativitate, tehnologie și spirit antreprenorial.Felicitări tuturor participanților, profesorilor coordonatori, partenerilor și organizatorilor pentru implicare și pentru contribuția adusă promovării educației de calitate”, transmit organizatorii.