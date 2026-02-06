# S-a prăbușit o parte dintr-o biserică. Deja au început să se mobilizeze oamenii locului și ceva autorități, totul din dorința de a strânge bani pentru reconstrucție. Băh, dar n-am văzut popi de la alte confesiuni să trimită un mesaj, ceva, un gând, un apel la sprijin. Asta spune multe despre noi, despre religii, sprijin, toleranță.

# Rămânem la biserica dărâmată. S-a umplut internetul cu specialiștii care au stabilit deja cauza prăbușirii fără să ajungă la Cehu. Ei doar au privit imaginile postate de televiziuni și și-au dat seama pe loc cine e de vină și cum trebuie reconstruită turla. S-a umplut România de specialiști în privit de la distanță. De asta merge țara într-o direcție atât de bună.

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu