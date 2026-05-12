Suntem alături de familia îndoliată, la trecerea în lumină a celei care a fost

TARBA VICTORIA

profesoară de limba franceză la Liceul Teoretic „Ion Agârbiceanu” Jibou și inspector școlar pentru limba franceză.

A călăuzit, pe drumul cunoașterii, numeroase generații de elevi cărora le-a împărtășit sonoritatea catifelată a limbii lui Voltaire și respectul pentru valorile morale. Grație vocației și abnegației sale rarisime a reușit să modeleze caractere și să formeze personalități, în adevăratul sens al umanismului.

Cei care s-au bucurat de căldura privirii ei albastre i-au admirat energia debordantă, dragostea de viață, eleganța și altruismul.

Îi aducem un ultim omagiu și ne exprimăm totodată întreaga noastră recunoștință pentru tot ceea ce a realizat, în școală și pentru școala sălăjeană, ani la rând.

Să-i păstrăm o amintire frumoasă și fie ca Dumnezeu să-i ocrotească somnul lin, în Împărăția Lui.

Inspectoratul Școlar Județean