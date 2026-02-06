Sancțiuni de zeci de mii de lei, în urma unor controale desfășurate în trei comune sălăjene

Trei comune sălăjene au fost vizate joi, 5 februarie, de o amplă acțiune a polițiștilor din Jibou, în urma căreia au fost aplicate sancțiuni în valoare de zeci de mii de lei. Timp de patru ore, oamenii legii au desfășurat activități în comunele Someș-Odorhei, Surduc și Gârbou, cu scopul prevenirii și descurajării faptelor de natură penală și contravențională, dar și pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică în mediul rural. Printre obiectivele autorităților s-au numărat prevenirea și combaterea faptelor de violență, dar și a accidentelor rutiere.

Astfel, cu această ocazie, un număr de 89 de persoane au fost legitimate, iar 47 de autovehicule au fost oprite pentru controale de rutină.

Ca urmare a neregulilor constatate, polițiștii au aplicat 49 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 22.667 de lei. Dintre acestea, 46 au fost aplicate pentru nerespectarea normelor de circulație pe drumurile publice, iar trei certificate de înmatriculare au fost retrase.

De asemenea, oamenii legii au aplicat trei sancțiuni pentru nerespectarea normelor de conviețuire socială în rândul comunităților vizate de acțiuni și au identificat patru persoane bănuite de săvârșirea unor infracțiuni.

Controalele rutiere au fost desfășurate cu sprijinul personalului din cadrul Registrului Auto Român – Sălaj.