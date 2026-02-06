Penalități pentru întârzierile în construcția tronsonului doi al șoselei de centură

Adrian Lungu

Întârzierile în proiectul de construcție a tronsonului II al șoselei de centură a municipiului Zalău, totalizează aproximativ 700 de zile. În aceste condiții, CNAIR a impus penalități antreprenorului.

  • pentru nemobilizare personal și utilaje:

Penalități achitate: 5.720.000 lei fără TVA.

Penalități în curs de aplicare/stabilire: 432.000 lei fără TVA.

  • pentru întârzieri finalizare:

Penalități în curs de aplicare: 27.830.715 lei fără TVA.

