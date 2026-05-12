Noi bilete de tratament la Casa de Pensii

Casa Județeană de Pensii Sălaj informează că pentru seria 3 de tratament balnear i-au fost repartizate 82 de bilete, în stațiunile: 1 Mai, Bizușa, Covasna, Moneasa și Geoagiu. Seria începe în perioada 29 mai – 2 iunie 2026, în funcție de stațiune.

Biletele pot fi ridicate de către persoanele aflate în repartiție de la sediul instituției, în perioada 11 – 20 mai 2026, între orele 8 – 14, iar vineri între orele 8 – 13. Biletele rămase neridicate vor fi redistribuite în perioada 21 – 29 mai 2026, în funcție de punctajul obținut la depunerea cererii. Ridicarea biletelor de tratament se face personal de către titular sau de către o persoană desemnată prin procură autentificată, din care să rezulte dreptul de a ridica biletul.

La eliberarea biletului, beneficiarii este necesar să prezinte:

actul de identitate (original);

cuponul de pensie aferent lunii aprilie 2026 (original și copie) sau adeverință de la angajator cu venitul brut din luna anterioară;

bilet de trimitere (formular cu regim special) emis de medicul de familie sau medicul specialist (original și copie), în care să fie menționată stațiunea recomandată pentru tratament.

Durata unui sejur este de 16 zile, incluzând cazare, trei mese pe zi și tratament pentru o perioadă de 12 zile.

Până în prezent, pentru anul 2026, au fost depuse 1.645 cereri pentru acordarea biletelor de tratament.

Pentru informații suplimentare, persoanele interesate pot apela numerele de telefon:

0260/622.990 sau 0799/902699 – Compartiment Bilete de Tratament.

M. S.