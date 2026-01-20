# Zice că e mare numărul celor care și-au belit năroancele și au alunecat, dar nu din cauza zăpezii, ci a băuturii. Beutură+omăt+urletele nevestelor = cioante rupte, aglomerație la Urgență.
# Cerșitul a luat-o razna în parcările centrelor comerciale. Am înțeles, purtătorii locali de epoleți nu se bagă, dar șăfii de magazine? Ce ne interesează, bani să iasă, dă-i în colo de cerșetori, nu?
* A se considera pamflet.
Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!
Zvonăraşul de serviciu
