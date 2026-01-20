Cum arată rezultatele liceelor sălăjene în 2025?

Elevii sălăjeni dovedesc de la un an la altul seriozitate și implicare pentru a obține rezultate remarcabile la olimpiade, concursuri școlare și examene. Anul 2025 a fost unul al reușitelor, cu rezultate foarte bune și la examenul maturității, susținut de absolvenții liceelor sălăjene.

În paralel, elevii claselor a VIII-a se pregătesc din timp pentru a intra la liceul și specializarea dorită, aceasta reprezentând o etapă importantă și semnificativă în viața oricărui elev.

Pentru a lua o decizie în funcție de preferințe și așteptări, o bună parte dintre copii și părinți se orientează spre liceele care îndeplinesc o serie de criterii. Dintre acestea se numără mediile de admitere și rezultatele obținute de generațiile mai mari la examenul de Bacalaureat.

Deși suntem abia la început de an, simularea Evaluării Naționale la clasa a VIII-a va avea loc în perioada 16-18 martie 2026. Astfel, următoarea perioadă este una importantă pentru pregătirea viitorilor liceeni.

În Sălaj, din cele 19 unități de învățământ liceal, opt s-au remarcat în anul precedent cu o rată de promovabilitate la Bacalaureat de peste 80%, în timp ce șapte dintre acestea au înregistrat o medie a notelor de peste 7. Cele mai multe dintre ele se află în mediul urban.

Cum arată topul liceelor?

Colegiul Național „Silvania” din Zalău deschide topul cu cele mai bune rezultate obținute de elevi. În 2025, rata de promovabilitate la Bacalaureat a fost de 100%, fiind singurul liceu sălăjean cu această performanță. Mai mult, media notelor a fost de 8,80.

Locul secund este ocupat de Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” din Zalău, unitate de învățământ unde rata de succes în 2025 a fost de 98,8%, iar media notelor obținute de candidați a fost de 8,25.

Pe locul al treilea se clasează Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” din Șimleu Silvaniei. Promovabilitatea la colegiul de la poalele Măgurii a fost de 95,2% în 2025, dintr-un număr total de 125 de absolvenți înscriși la examen. Media notelor obținute a fost de 8,04.

Pe locul al patrulea în ceea ce privește rata de succes se situează Liceul cu Program Sportiv „Avram Iancu” din Zalău. Din numărul total de elevi care au susținut examenul maturității, 91,7% au promovat toate probele scrise. Media notelor obținute a fost de 7,19.

Cea de-a cincea poziție este ocupată de Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” din Hida, unde rata de promovabilitate la Bacalaureat în 2025 a fost de 87,5%, iar media notelor obținute de absolvenți a fost de 6,80.

În ceea ce privește următoarele licee clasate, rezultatele sunt următoarele:

Liceul de Artă „Ioan Sima” din Zalău: rată de promovabilitate de 87% și media notelor de 7,56;

Liceul Tehnologic „Cserey-Goga” din Crasna: rată de promovabilitate de 84,2% și media notelor de 7,41;

Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău: rată de promovabilitate de 82,4% și media notelor de 6,83.

La polul opus, două licee sălăjene s-au remarcat în 2025 cu o rată de promovabilitate de 0%: Liceul Tehnologic nr. 1 Surduc și Liceul Tehnologic „Ioan Ossian” din Șimleu Silvaniei.