Jumătate dintre medicii de familie din Sălaj, pensionari sau în pragul pensionării

Invitată în cadrul unui podcast la cotidianul Magazin Sălăjean, Olimpia Moigrădean, medicul care coordonează Centrul de Permanență din Zalău, a declarat că există o reticență din partea medicilor pentru a profesa la centrele de permanență. De vină sunt chestiunile administrative și alocările de fonduri insuficiente. Olimpia Moigrădean a precizat că aproximativ jumătate dintre medicii de familie din Sălaj sunt pensionari sau aflați în pragul pensionării, iar numărul celor aflați în această situație este în creștere. Nu puțini sunt medicii de familie din județ care profesează chiar dacă au vârsta de peste 70 de ani.

Share Whatsapp Email