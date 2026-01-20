Aurora boreală, vizibilă și în Sălaj după o puternică explozie solară

Robert Barna este un sălăjean fain, un tânăr pasionat de fotografie, de natură și drumeții. Uneori petrece ore-n șir pentru a surprinde imagini spectaculoase. În noaptea de luni spre marți, Robert a fotografiat aurora boreală. Felicitări, Robert!

Aurora boreală este un fenomen luminos spectaculos pe cerul nocturn, cauzat de ciocnirea particulelor încărcate electric de la Soare cu gazele din atmosfera terestră, redirecționate de câmpul magnetic al Pământului spre poli. Aceste „ciocniri” eliberează energie sub formă de fotoni, creând diferite culori, în funcție de gazul și altitudinea la care se produc.

Fotografie realizată de Robert Barna