Impozitul pe clădirile rezidențiale calculat la valoarea de piață. Să ne sperie?

Începând din 2027, impozitul pe clădirile rezidențiale se va calcula ținând cont de valoarea de piață a acestora, ceea ce sperie pe foarte mulți proprietari, mai ales că se vehiculează o dublare a impozitelor, asta în condițiile în care pentru anul 2026 acestea s-au dublat, ba chiar triplat în unele cazuri, acolo unde au fost eliminate facilitățile, respectiv cele de vechime, de înălțime sau unde s-au eliminat total scutirile de impozit, respectiv pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat. Și da, sunt cazuri în care într-adevăr vom asista la creșteri spectaculoase de impozit, bineînțeles dacă se va aplica începând cu 2027, pentru că această prevedere există de câțiva ani, dar s-a tot amânat din cauze tehnice, respectiv imposibilitatea de a stabili cu acuratețe valoarea de piață a clădirilor și apartamentelor cu destinație rezidențială. Și este real, este foarte greu să se stabilească valoarea corectă de piață a locuințelor rezidențiale, pentru că situația reală este foarte diferită, valorile de piață pentru, de exemplu, apartamente din același bloc pot diferi foarte mult, în funcție de starea acestora, de finisaje, dotări etc. Ori dacă se merge doar pe rangul localităților și pe zone, vor plăti același impozit indiferent de starea lor. Aici sunt dificultățile în a stabili valoarea de piață. Dacă se iau ca valori de referință grilele notarilor, care sunt orientative, vom întâlni foarte multe anomalii. Să nu mai vorbim de ce s-ar întâmpla în zona rurală, unde starea fizică a clădirilor diferă de la vecin la vecin.

Într-un scenariu în care impozitul se stabilește pe baza valorii de piață, cine câștigă și cine pierde, pentru că sunt și câștigători, nu doar pierzători? Să luăm, de exemplu, un apartament de 60 mp în centrul unui municipiu de rang II, zona de încadrare A, adică zonă centrală. Ce rezultă din calcule: 60 mp x 1,4 (pentru a afla suprafața desfășurată, dacă nu putem dovedi) x 2.677 lei/mp x 2,4 (rang II, zona A) = 539.683 lei, este valoarea apartamentului, adică 105.820 euro (am luat 5,1 lei/euro). Dacă cota de impozitare este de 0,1% (ea este în intervalul 0,08 – 0,2%), rezultă un impozit de 540 lei (539.683 x 0,1%). Așadar, valoarea pe mp util, nu desfășurat, în euro, este de 1.763 euro (105.820 euro: 60 mp). Rezultă că persoanele a căror locuință va avea o valoare de piață mai mare de 1.763 euro/mp va plăti un impozit mai mare cu viitoarea metodă, iar pentru cei care au o valoare de piață/mp mai mică decât 1.763 euro/mp impozitul va fi mai mic decât în prezent. Și nu sunt puțini, pentru că în municipiile mici, valoarea de piață este mult sub 1.763 lei/mp. De exemplu în municipiile cu 50-60.000 locuitori valoarea apartamentelor de 60 mp este mult sub cea statistică determinată cu metoda de calcul din Codul Fiscal. Aceleași principii de calcul se aplică pentru toate situațiile, doar valorile diferă. Concluzia este că vom avea și câștigători și pierzători, ideea ar fi ca valoarea de piață să fie determinată cât mai aproape de realitate, dacă este posibil, dar cu siguranță că nu se va putea face ,,farmacie”, iar nemulțumirile vor fi destul de multe și de mari. Și încă ceva: clădirile rezidențiale vechi din mediul rural cred că vor plăti impozit mai mic decât în prezent pentru că valoarea de piață este mult mai mică decât ceea ce rezultă din valorile prezente stabilite statistic.

Alexandru Tamba

