Presa maghiară relatează despre infrastructura dintre Poarta Sălajului și Ținutul Secuiesc

Anul acesta, în Transilvania ar putea fi date în circulație mai multe tronsoane de autostradă, ceea ce ar îmbunătăți accesul rutier către zonele locuite de maghiari. Presa de peste graiță urmărește evoluția infrastructurii rutiere de mare viteză din regiune, inclusiv lucrările din județul Sălaj.

Potrivit G4Media, publicația VILÁGGAZDASÁG subliniază că, în 2024, ar putea fi inaugurate mai multe segmente de autostradă care vor facilita deplasarea în regiunile cu populație preponderent maghiară. În total, se estimează că 244 de kilometri de drumuri rapide vor fi deschiși traficului în România.

Informația este relevantă pentru comunitățile maghiare, întrucât mai multe secțiuni ale A3, precum și porțiuni ale A8, de la Târgu Mureș spre zona Moldova, ar putea fi finalizate în acest an.

Printre tronsoanele vizate ale Autostrăzii Transilvania se numără Poarta Sălajului-Zimbor și Zimbor-Nădășelu, considerate esențiale pentru conectarea regiunilor și legăturii între comunitățile maghiare. Publicația mai arată că, într-un scenariu optimist, secțiunea Chiribiș-Biharia ar putea fi deschisă în decembrie. Dacă acest termen va fi respectat, segmentul Suplacu de Barcău-Nușfalău, deja deschis, va permite circulația neîntreruptă pe autostradă de la granița cu Ungaria până la Nușfalău, după cum notează G4Media.

Pe lângă aceasta, până la sfârșitul anului 2026, va fi posibil ca circulaţia să se desfăşoare pe patru benzi de la Poarta Sălajului, până în Ţinutul Secuiesc. Acest coridor continuu de autostradă, de 150 de kilometri, va scurta semnificativ drumul spre interiorul Transilvaniei, după cum mai notează publicația maghiară.