Locuri de muncă 15.1.2026

Magazin Salajean

*** Cento Group îşi extinde echipa din Zalău și avem disponibil un post de Asistent Manager. Căutăm o persoană organizată, dornică să se dezvolte profesional și să se alăture unui colectiv dinamic. Profilul candidatului ideal: Dorință reală de a învăța lucruri noi și de a se perfecționa constant; Capacitate bună de integrare și lucru în echipă; Seriozitate, disciplină și abilitatea de a gestiona mai multe sarcini simultan; Cunoștințe în utilizarea pachetului Microsoft Office (Excel, Word); Cunoașterea limbii engleze la nivel cel puțin conversațional; Cunoștințe minime de contabilitate primară constituie un avantaj; Oferim sprijin în procesul de acomodare, oportunități de dezvoltare profesională și un mediu de lucru deschis, în care inițiativa și implicarea sunt apreciate. Vă rugăm să trimiteţi CV-urile la: recrutari@cento.ro

*** S.C. Transurbis S.A. Zalău organizează în data de 29.01.2026 la ora 09.00, la sediul societății din Zalău, str. Fabricii nr. 30/A, jud. Sălaj, concursul pentru ocuparea a 1 (unui) post de șofer autobuz (COD COR 833101) pe perioadă nedeterminată. Bibliografia și informațiile se pot obține la numărul de telefon 0260/617790, pe site-ul www.tuz.ro și la sediul societății. Dosarele se vor depune la sediul societății S.C. Transurbis S.A. până la data de 23.01.2026 ora 11.00.

One Thought to “Locuri de muncă 15.1.2026”

  1. Locuri de muncă 15.1.2026 - Ziare Online 24 - Stiri Online - Stiri locale Romania
    15 ianuarie 2026 at 15:47

    […] Cunoștințe minime de contabilitate primară constituie un… Articolul Locuri de muncă 15.1.2026 apare prima dată în Magazin Sălăjean. Citeste mai […]

    Răspunde

Leave a Comment