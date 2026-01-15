Locuri de muncă 15.1.2026

*** Cento Group îşi extinde echipa din Zalău și avem disponibil un post de Asistent Manager. Căutăm o persoană organizată, dornică să se dezvolte profesional și să se alăture unui colectiv dinamic. Profilul candidatului ideal: Dorință reală de a învăța lucruri noi și de a se perfecționa constant; Capacitate bună de integrare și lucru în echipă; Seriozitate, disciplină și abilitatea de a gestiona mai multe sarcini simultan; Cunoștințe în utilizarea pachetului Microsoft Office (Excel, Word); Cunoașterea limbii engleze la nivel cel puțin conversațional; Cunoștințe minime de contabilitate primară constituie un avantaj; Oferim sprijin în procesul de acomodare, oportunități de dezvoltare profesională și un mediu de lucru deschis, în care inițiativa și implicarea sunt apreciate. Vă rugăm să trimiteţi CV-urile la: recrutari@cento.ro

*** S.C. Transurbis S.A. Zalău organizează în data de 29.01.2026 la ora 09.00, la sediul societății din Zalău, str. Fabricii nr. 30/A, jud. Sălaj, concursul pentru ocuparea a 1 (unui) post de șofer autobuz (COD COR 833101) pe perioadă nedeterminată. Bibliografia și informațiile se pot obține la numărul de telefon 0260/617790, pe site-ul www.tuz.ro și la sediul societății. Dosarele se vor depune la sediul societății S.C. Transurbis S.A. până la data de 23.01.2026 ora 11.00.