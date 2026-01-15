# Unii șimleuani pot fi interesanți, mai ales acei cetățeni extrem de atenți la detalii, de teamă să nu fie păcăliți. Mai merg prin magazine să cumpere tone de carne, cu veșnica întrebare „asta cât e?”. Iar cum unii comercianți mai și greșesc, s-a întâmplat o mică eroare de preț, produsul scanat nefiind cel solicitat. Greu la citit prețurile, dar foarte atenți la bon, cu veșnicele acuze de păcăleală, de parcă vânzătoarea ar fi intenționat ceva…

# Într-o stație de bus din Zalău, doi bărbați își decojeau clementinele și blamau societatea condusă de Bolojan. Mirosul, deși îmbietor, mai ales acum iarna, în acest sezon atât de friguros, ar fi fost și mai plăcut dacă, din respect, și-ar fi adunat resturile și le-ar fi aruncat într-un coș de gunoi. Că tot vorbeau de democrația pierdută prin noiembrie 2024, aceasta presupune și niște obligații, mai ales într-un spațiu public.

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu