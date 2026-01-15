În Sălaj, risc de polei

Potrivit avertizării emise de Administrația Națională de Meteorologie, prin Serviciul Regional de Prognoză a Vremii Cluj-Napoca, județul Sălaj se află sub COD GALBEN de fenomene meteorologice periculoase. Avertizarea este valabilă pe parcursul acestei zile. Pe fondul preicpitațiilor mixte este posibilă formarea poleiului, crescând riscul de accidente rutiere și pietonale.

Recomandări pentru cetățeni: reduceți viteza și adaptați stilul de condus la condițiile de drum, echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarnă este obligatorie, circulați cu atenție sporită pe trotuare și suprafețe alunecoase, evitați deplasările neesențiale, dacă situația o permite, informați-vă din surse oficiale cu privire la evoluția vremii.