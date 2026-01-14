2026. Cam tot așa

Daniel Săuca

Mâine se va sărbători Ziua Culturii Naționale. Prin spațiile online e iar scandal legat de Mihai Eminescu. Eu unul m-am cam săturat. Zic și aici: Eminescu e pe citite. Iar Ziua Culturii, oricât s-ar supăra habotnicii, nu e doar despe Eminescu.

„Maia Sandu: Dacă am avea un referendum, aș vota pentru reunificarea cu România” (g4media.ro). Declarația e mai nuanțată, dar, dacă aș fi întrebat, și eu aș vota pentru reunificarea țării. Dvs.?

„Kelemen Hunor susține că acordul UE-MERCOSUR nu a fost discutat în coaliție. «Inacceptabil să nu discuți așa ceva politic»” (adevarul.ro). Adică, nu a existat un mandat politic pentru votul pozitiv al României? Interesant început de an politic…

„Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, anunţă că nu demisionează în urma acuzaţiilor de plagiat privind teza sa de doctorat. «Nu demisionez, pentru că împotriva mea s-a formulat o acuzaţie fără să aibă niciun fel de validitate instituţională şi având şi un caracter eclectic, contradictoriu şi plin de calomnii personale», argumentează Marinescu” (news.ro). A plagiat sau nu a plagiat? Poate, vom trăi și vom afla…

„Guvernul a venit, duminică, cu o serie de precizări cu privire la decizia de majorare a impozitelor şi taxelor pe proprietate – clădiri, terenuri şi autovehicule, iar unul dintre motive a fost că gradul de încasare era redus şi impozitele nu erau actualizate cu rata inflaţiei, ceea ce a generat «pierderi importante» de venituri pentru autorităţile locale” (digi24.ro). Oricum, supărarea e mare. Curg dumnezei și sfinți către guvernanți. O nouă revoluție? Cred că au dreptate și unii, și alții. Marea problemă e că aceste majorări vin pe fondul sărăcirii populației. Unul dintre subiectele anului, cu siguranță, la pachet și cu noile intenții de disponibilizări în sectorul public.

„CNN: Va împinge Trump Statele Unite și lumea spre punctul de rupere? Ce urmează după Venezuela, Groenlanda, Cuba și Iran” (antena3.ro). Va fi război planetar? Nu vă grăbiți să răspundeți.