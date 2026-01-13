# Auzim că prin anumite sedii cu public se dohănește în draci! Țâgară de stres, țâgară de bucurie sau de plăcere? Dohănașii de serviciu n-au fumat, dar au observat.

# Mno, amu s-o gătat cu colindatul. Așe mult nu credem că s-o colindat prin instituții loco de decenii. Mai că ne-a venit să spunem că în decembrie doar s-a colindat. Bun, ne apucăm de treabă sau mai așteptăm? Ler!

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu