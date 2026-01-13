Sute de cazuri de gripă în Sălaj

Datele Direcției de Sănătate Publică Sălaj arată că în Sălaj au fost înregistrate în perioada 5 – 11 ianuarie 2026 peste 260 de cazuri de ILI (cazuri compatibile cu gripa sau gripă diagnosticată clinic). Cei mai mulți pacienți, peste 60, au vârsta cuprinsă între 15 și 49 de ani. Peste 70 de pacienți sunt copii cu vârsta de până la doi ani. Cel puțin 70 de pacienți au fost internați pentru tratament de specialitate. Numărul cazurilor de gripă a crescut în ultimele zile la nivel național.

