Zălăuanii își pot plăti taxele și impozitele locale

Începând de luni, 12 ianuarie 2026, impozitele și taxele locale aferente acestui an, precum și ratele și chiriile datorate municipalității, pot fi achitate atât la ghișeele Direcției de Impozite și Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Zalău, cât și online. Tot de la această dată sunt realizate operări în baza de date și pot fi emise certificatele de atestare fiscală. Bonificațiile acordate persoanelor fizice:
- 10% în cazul achitării online, prin intermediul site-urilor zalausj.ro, www.ghiseul.ro, precum și prin intermediul stațiilor de plată de tip SelfPay, pentru plata integrală până la data de 31 martie 2026.
- 5% în cazul achitării la casieriile serviciilor de impozite și taxe din cadrul Primăriei Municipiului Zalău.
Bonificațiile acordate persoanelor juridice
- 5%, indiferent de metoda de plată aleasă, pentru plata integrală până la data de 31 martie 2026.
De ce sunt diferențiate reducerile în funcție de modul de plată ?
Leprele de aleși ai boborului au dublat taxele locale cică, așa au primit ordin din bucă, taie de la handicapați iar ca distracție, demolează garaje. Mai vin ele alegerile !